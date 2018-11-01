В Татарстане ночью подросток разбил стеклянную дверь и забрался в магазин

СЕГОДНЯ 17:51 2018-11-01T17:51:41+03:00

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30 октября в 5.00 на пульт охраны ОВО в Альметьевске поступил сигнал. Ссработала сигнализация в торговом комплексе по улице Фахретдина. На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые обнаружили, что входная стеклянная дверь разбита.

Помещение магазина осмотрели, и в дальней комнате за коробками обнаружили 16-летнего подростка, судорожно сжимающего в руках пакет продуктами и блоком сигарет. Все они, как выяснилось, были похищены из магазина.

Задержанный оказался ранее судимый горожанин.

- Для дальнейшего разбирательства подозреваемого в краже задержали и передали полицейским, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Татарстана. - Похищенный товар изъят. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

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