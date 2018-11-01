Два казанских спектакля номинированы на «Золотую Маску»

СЕГОДНЯ 10:48 2018-11-01T10:48:47+03:00

Итоги национальной премии будут озвучены на сцене Большого театра в Москве

Изменить размер текста: A A

Сразу два спектакля поставленные в театре Галиаскара Камала поборятся за национальную премию в области театрального искусства «Золотая маска». Постановка Айдара Заббарова «Тормышмы бу?..» (перевод с татарсокого языка «И это жизнь?») по повести Гаяза Исхаки и опера композитора Александра Маноцкова «Сны Иакова, или Страшное место».

Сегодня шорт-листы по категориям были опубликованы на сайте национальной премии. Так, постановка Айдара Заббарова представлена в шести номинациях: лучший спектакль большой формы, работа режиссера, лучшая мужская роль, лучшая женская роль второго плана, лучшая работа художника и лучшая работа художника по свету.

В свою очередь опера Александра Маноцкова представлена в трех номинациях: опера, лучшая работа режиссера, лучшая работа композитора в музыкальном театре.

Все спектакли-номинанты покажут в Москве в феврале 2019 года. А сама премия «Золотая маска» будет вручена 16 апреля на сцене Большого театра.