2018-11-01T10:42:58+03:00
Общество

В эту пятницу два района Казани оставят без света

Отключение электричества связано с плановым ремонтом и техническим обслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Света не будет и в частном секторе.Света не будет и в частном секторе.Фото: Мария ЛЕНЦ
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2 ноября, в эту пятницу, с 13.00 до 17.00 обесточат Приволжский район по адресам: улица Габишева, 1, улица Рихарда Зорге, 119, 121.

С 9.00 до 17.00 света не будет по улицам Абдуллы Алиша, Зеленая, Зеленая 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, Малая, Молодежная, Мира, Новая, Овражная, Сабантуй, Сайдаша, Солнечная, Тихая, Тигез, Тукая, М.Файзи, Центральная, переулок Цветной, Юбилейная, а также в доме №42 по улице Мавлютова.

С 9.00 до 18.00 свет отключат в жилом массиве Малые Дербышки Советского района по улицам Кооперативная, Новая, а также в садоводческих товариществах «Весна» и «Весна-78».

К слову, в этот же отрезок времени электричества не будет в поселке Самосырово по улицам Дорожная, Молодежная, Мухамедьярова, Огородная, Овражная, Умырзая, а также в домах переулка Солнечный, по адресам: Мамадышский тракт, 44, улица Мира, 1, 1б, 3/1, 12, 50, 122, 147.

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