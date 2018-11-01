2018-11-01T10:04:46+03:00
Происшествия

В Татарстане пожарные вынесли из горящей квартиры пенсионера

С трудом передвигающегося мужчину вынесли через окно
Лика ИСАЕВА
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Пожар начался днемПожар начался днемФото: Из материалов пресс-службы
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Пожар в квартире на первом этаже в многоэтажном кирпичном доме на улице Полковой в поселке Высокая Гора начался 31 октября в 14.31. Приехавшим пожарным соседи, заметившие дым, сообщили, что в квартире находится 78-летний хозяин. Пенсионер передвигается с трудом, сам выйти не смог, а входная железная дверь закрыта изнутри.

Пока одни проникали в жилье через окно, вторые пожарные при помощи бензореза вскрыли железную дверь.

Пенсионера обнаружили в спальной, он лежал на кровати. Пожарные спасли мужчину через окно. Пострадавший передан карете скорой помощи. После осмотра медиков мужчина был отпущен домой.

- По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожности при курении, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара сгорело ватное одеяло на площади 0,5 квадратных метров в зальной комнате. Соседние комнаты и квартиры не пострадали. Эвакуация из дома не проводилась.

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