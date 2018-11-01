В Чебоксарах приставы закрыли на 30 суток популярное кафе
Судебные приставы Ленинского отдела приостановили деятельность кафе «Узбечка» по решению суда. Там во время прокурорской проверки совместно со специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Например, в кафе одновременно работали с сырьём, сырыми полуфабрикатами и готовой продукцией. Горячий цех и моечная столовой и кухонной посуды не оборудованы приточной механической вентиляцией, разделочный инвентарь не промаркирован.
В судебном заседании индивидуальный предприниматель вину признал, суду пояснил, что в настоящее время большая часть нарушений уже устранена.
Выслушав участников процесса, изучив имеющиеся в деле письменные доказательства, суд приостановил деятельность кафе «Узбечка» сроком на 30 суток.
В настоящее время помещение кафе опечатано судебными приставами.
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