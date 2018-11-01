В Чебоксарах приставы закрыли на 30 суток популярное кафе

СЕГОДНЯ 09:39 2018-11-01T09:39:50+03:00

Сделано это по решению суда

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Судебные приставы Ленинского отдела приостановили деятельность кафе «Узбечка» по решению суда. Там во время прокурорской проверки совместно со специалистами Роспотребнадзора выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Например, в кафе одновременно работали с сырьём, сырыми полуфабрикатами и готовой продукцией. Горячий цех и моечная столовой и кухонной посуды не оборудованы приточной механической вентиляцией, разделочный инвентарь не промаркирован.

В судебном заседании индивидуальный предприниматель вину признал, суду пояснил, что в настоящее время большая часть нарушений уже устранена.

Выслушав участников процесса, изучив имеющиеся в деле письменные доказательства, суд приостановил деятельность кафе «Узбечка» сроком на 30 суток.

В настоящее время помещение кафе опечатано судебными приставами.

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