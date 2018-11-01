2018-11-01T08:17:20+03:00
Общество

Президент Татарстана ушел в отпуск

Об этом сообщили в пресс-службе главы республики
Лика ИСАЕВА
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Президент Татарстана отправился в отпускПрезидент Татарстана отправился в отпускФото: Из материалов пресс-службы
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Рустам Минниханов ушел в очередной отпуск, сообщили в пресс-службе главы республики. 29 октября было подписано соответствующее распоряжение №353.

Продлится он с 1 по 6 ноября.

На это время в соответствии со статьей 98 Конституции Республики Татарстан исполнение обязанностей президента республики на период нахождения в отпуске возложено на премьер-министра Татарстана Песошина Алексея Валерьевича.

Где будет проходить отпуск Рустама Минниханова, не известно.

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