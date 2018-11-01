Президент Татарстана ушел в отпуск
Об этом сообщили в пресс-службе главы республики
Президент Татарстана отправился в отпускФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
Рустам Минниханов ушел в очередной отпуск, сообщили в пресс-службе главы республики. 29 октября было подписано соответствующее распоряжение №353.
Продлится он с 1 по 6 ноября.
На это время в соответствии со статьей 98 Конституции Республики Татарстан исполнение обязанностей президента республики на период нахождения в отпуске возложено на премьер-министра Татарстана Песошина Алексея Валерьевича.
Где будет проходить отпуск Рустама Минниханова, не известно.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»