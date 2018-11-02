В Казани после вечеринки хозяина квартиры нашли мертвым

СЕГОДНЯ 12:32 2018-11-02T12:32:31+03:00

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Рано утром 31 октября тело соседа обнаружили на лестничной площадке в многоквартирном доме по улице Четаева. 38-летний мужчина лежал в луже крови, нижняя часть его тела была в ранах.

Очевидцы вызвали полицию. Как потом было установлено, мужчина на момент приезда правоохранителей и "скорой" был мертв более трех часов. Следы крови шли из квартиры мужчины, где вероятнее всего ему нанесли смертелные раны острым предметом.

По предварительной информации, погибший получил несколько ударов ножом в район бедра и попытался самостоятельно остановить кровь. Об этом свидетельсвтует повязка в виде жгута на его ноге. Но все оказалось тщетно. Раненный скончался от большой потери крови.

По словам соседей, мужчина часто водил к себе сомнительные компании, а вечером накануне его видели с девушкой. К слову, тот, кто зарезал погибшего,так торопился покинуть квартиру, что даже не закрыл за собой дверь. Сейчас полиция ведет розыск людей, которые той ночью находилась в компании мужчины.