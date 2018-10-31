В казанском ЖК «Салават купере» заселили дом №9 на улице Наиля Юсупова

СЕГОДНЯ 19:03 2018-10-31T19:03:27+03:00

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В эту среду, 31 октября, в казанском жилом комплексе ЖК «Салават купере» очередное новоселье. В 18-этажном доме №9 на улице Наиля Юсупова будут жить бюджетники, врачи-грантополучатели, ветераны Великой Отечественной войны, дети-сироты и молодые семьи.

Двор дома благоустроен и оборудован не только детскими игровыми площадками, спортплощадкой, но и парковочными местами.

Отмечается, что в декабре в этом микрорайоне должен открыться офис педиатров и врачей общей практики. Сейчас там ведутся отделочные работы, а также монтаж систем водоснабжения и отопления.

Кроме того, до конца 2018 года в ЖК «Салават купере» планируют сдать еще 6 домов на 1 479 квартир. Так, на очереди к заселению дом №8-2.

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