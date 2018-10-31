В Казани в течение трех дней будут идти благотворительные ярмарки

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-31T17:10:28+03:00

На них можно купить изделия ручной работы и сувениры. Фото: kzn.ru

Они намечены на 2, 3 и 4 ноября

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В преддверии Дня народного единства и в сам праздник в столице Татарстана запланировано проведение благотворительных ярмарок.

Так, 2, 3 и 4 ноября жители и гости города смогут купить изделия ручной работы и сувениры. Все это сделано руками воспитанников детских домов, интернатов, приютов и спецшкол, а также мамами, которые воспитывают особенных детей. Именно на покупку лекарств последним и пойдут все собранные от продажи средства.

Также деньги пойдут в помощь подопечным семьям и на материалы для творчества детей из социальных учреждений.

Благотворительные ярмарки пройдут с 10.00 до 22.00 на втором этаже торгового центра, распложенного по адресу: проспект Ибрагимова, 56.

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