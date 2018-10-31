2018-10-31T16:55:37+03:00
Экономика

Исполком Набережных Челнов: в городе отсутствует задолженность по зарплате

Об этом было заявлено на зональном совещании с участием представителя Минтруда Татарстана
Олег ЛУГОВОЙ
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Среднемесячный размер зарплаты в городе по состоянию на 1 сентября этого года составлял 36 053 рубля.Среднемесячный размер зарплаты в городе по состоянию на 1 сентября этого года составлял 36 053 рубля.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Набережных Челнах пошло зональное совещание с председателями комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов. В нем в том числе принял участие и первый замглавы Минтруда Татарстана Рустем Валиуллов.

На мероприятии, в частности, заслушали и доклад начальника отдела социального планирования Исполкома Набережных Челнов Елены Ворониной.

По ее словам, в городе отсутствует задолженность по выплате зарплат, а ее среднемесячный размер по состоянию на 1 сентября этого года составлял 36 053 рубля. То есть рост по сравнению с аналогичным периодом 12,4%.

При этом, опять же по данным Ворониной, по итогам работы межведомственной комиссии за 10 месяцев в Набережных Челнах более 1 300 работодателей повысили зарплату в своих организациях.

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