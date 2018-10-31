2018-10-31T16:40:38+03:00
Общество

В Татарстане задержали группу подозреваемых в незаконном вылове более 400 раков

Также среди улова было и 24 килограмма рыбы
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: АзНИИРХФото: АзНИИРХ
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Полицейские вышли на группу людей, которые занимались браконьерством.

Так, в одном из сел Актанышского района в 5 километрах на рыболовной базе с помощью лодок и сетей было незаконной выловлено 405 раков и 13 рыб.

Как установили оперативники, на это разрешение у рыбаков не было.

При этом в ходе осмотра места происшествия правоохранителями было обнаружено и изъято 24 килограммов уже замороженной рыбы, 50 раколовок и две сети.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, лишение свободы на срок до двух лет, - сообщают в МВД Татарстана.

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