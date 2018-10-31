Власти Казани получат от ПСО "Казань" 50,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:35 2018-10-31T15:35:05+03:00

Решение суда может быть обжаловано до 29 ноября текущего года.

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Мэрия Казани выиграла иск к ПСО "Казань", который подавала в Арбитражный суд Татарстана. Требования Исполкома были удовлетворены, но лишь частично. Так истец получит 50,2 миллиона рублей вместо 872,5 миллионов. Известно, что изначально сумма взыскания и вовсе составляла 2,7 миллиарда рублей, но в октябре была снижена.

Подробности дела пока неизвестны, так как нет мотивировочной части решения. В качестве третьей стороны в разбирательство привлекался Госжилфонд при президенте Татарстана.

Решение суда может быть обжаловано до 29 ноября текущего года.

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