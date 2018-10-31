Прокуратура Елабуги нашла нарушения в двух частных медклиниках
Елабужская городская прокуратура выявила нарушения законодательства о здравоохранении при предоставлении платных медуслуг в двух частных клиниках.
Так, сотрудниками надзорного органа было установлено, что на интернет-сайтах «Ситилаб» и «KDL клиника» и на имеющихся там инфо-стендах не размещены сведения об организации, лицензиях и персонале.
На бланках договоров с клиентами, в частности, указаны недостоверные номер и дата лицензии, не указаны перечень работ (услуг), отсутствует подпись должностного лица, заключающего договор от имени исполнителя, и подпись потребителя.
Также, медсестра процедурного кабинета в клинике «KDL» работала без прохождения обязательного периодического медосмотра.
- В отношении руководителей указанных клиник возбуждены административные дела, - сообщает прокуратура Татарстана. - Постановления с материалами проверки направлены в суд и Госинспекцию республики.
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