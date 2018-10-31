Прокуратура Елабуги нашла нарушения в двух частных медклиниках

СЕГОДНЯ 14:48 2018-10-31T14:48:42+03:00

Так, среди прочего, в договоре на оказании услуг отсутствовали необходимые подписи

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Елабужская городская прокуратура выявила нарушения законодательства о здравоохранении при предоставлении платных медуслуг в двух частных клиниках.

Так, сотрудниками надзорного органа было установлено, что на интернет-сайтах «Ситилаб» и «KDL клиника» и на имеющихся там инфо-стендах не размещены сведения об организации, лицензиях и персонале.

На бланках договоров с клиентами, в частности, указаны недостоверные номер и дата лицензии, не указаны перечень работ (услуг), отсутствует подпись должностного лица, заключающего договор от имени исполнителя, и подпись потребителя.

Также, медсестра процедурного кабинета в клинике «KDL» работала без прохождения обязательного периодического медосмотра.

- В отношении руководителей указанных клиник возбуждены административные дела, - сообщает прокуратура Татарстана. - Постановления с материалами проверки направлены в суд и Госинспекцию республики.

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