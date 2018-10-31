2018-10-31T18:52:43+03:00
Происшествия

В Казани осудили парня, который под наркотиками залез в чужую квартиру

28-летнего парня в итоге приговорили к исправительным работам
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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31 октября, в суде Советского района Казани вынесли приговор 28-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном проникновении в жилище.

Известно, что 8 июля текущего года ранее судимый молодой человек проник в квартиру на улице Главной поселка Дербышки. В нее он попал через дверь, которая была не заперта, так как в одной из комнат находилась несовершеннолетняя дочь хозяйки.

Позже выяснилось, что в момент совершения преступления парень находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину подсудимый полностью признал. В итоге его приговорили к 5 месяцам исправительных работ.

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