В Казани осудили парня, который под наркотиками залез в чужую квартиру

СЕГОДНЯ 18:52 2018-10-31T18:52:43+03:00

Изменить размер текста: A A

31 октября, в суде Советского района Казани вынесли приговор 28-летнему местному жителю, которого обвиняли в незаконном проникновении в жилище.

Известно, что 8 июля текущего года ранее судимый молодой человек проник в квартиру на улице Главной поселка Дербышки. В нее он попал через дверь, которая была не заперта, так как в одной из комнат находилась несовершеннолетняя дочь хозяйки.

Позже выяснилось, что в момент совершения преступления парень находился в состоянии наркотического опьянения. Свою вину подсудимый полностью признал. В итоге его приговорили к 5 месяцам исправительных работ.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»