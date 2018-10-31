В Нижнекамске за 2018 год высадили 23,5 тысяч деревьев и кустарников

СЕГОДНЯ 16:11 2018-10-31T16:37:10+03:00

До конца недели в городе появится еще 1,5 тысячи саженцев

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В Нижнекамске завершается осенний этап программы "Зеленая волна". Сейчас город уже стал богаче на 23,5 тысяч деревьев и кустарников. Однако это еще не все. До конца недели здесь должны появиться еще 1,5 тысячи саженцев кленов, рябин, берез, сирени и акаций.

В скором времени зеленее станет участок на проспекте Химиков и газон на перекрестке Корабельная-Химиков.

Известно, что в программе приняли участие не только муниципальные службы и горожане, но и промышленные предприятия.

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