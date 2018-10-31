В ноябрьские праздники в Татарстане работа почтовых отделений изменится

СЕГОДНЯ 14:02 2018-10-31T14:02:46+03:00

В республике будет четыре дня выходных

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В связи с празднованием Дня народного единств и Дня конституции Татарстана почтовые отделения в республики изменят свою работу.

Так, 3 ноября будет действовать обычный график, но с сокращением рабочего дня на один час.

В сам День народного единства - 4 ноября, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, но на один час короче.

6 ноября отделения почтовой связи 1, 2, и 3 класса работают с 9.00 до 15.00. При этом без перерыва на обед.

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

Доставка же пенсий, пособий в праздничные и выходные будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями ПФР с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. Сообщает Минсвязи Татарстана.