В ноябрьские праздники в Татарстане работа почтовых отделений изменится
В связи с празднованием Дня народного единств и Дня конституции Татарстана почтовые отделения в республики изменят свою работу.
Так, 3 ноября будет действовать обычный график, но с сокращением рабочего дня на один час.
В сам День народного единства - 4 ноября, доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка корреспонденции из почтовых ящиков осуществляться не будет.
5 ноября почтовые отделения будут работать по графику воскресенья, но на один час короче.
6 ноября отделения почтовой связи 1, 2, и 3 класса работают с 9.00 до 15.00. При этом без перерыва на обед.
Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
Доставка же пенсий, пособий в праздничные и выходные будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями ПФР с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе. Сообщает Минсвязи Татарстана.