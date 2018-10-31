В Министерстве образования Татарстана опровергли слухи о сокращении школьных каникул

СЕГОДНЯ 14:25 2018-10-31T14:28:13+03:00

Ранее информация об этом распространялась в социальных сетях

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Министерство образования и науки Татарстана успокоило школьников и их родителей - каникулы в республике сокращены не будут.

В ведомстве отметили, что общая продолжительность каникул в течении учебного года - не менее 30 дней. Эта цифра регламентируются законами и жестко соблюдается.

Другое дело дата начала и окончания отдыха - это выбор каждой отдельно взятой школы в зависимости от процесса обучения. Если, к примеру, осенние каникулы где-то сократили, то зимой или весной их должны сделать длиннее. И наоборот.

Ранее в социальных сетях распространялась информация о том, что осенние каникулы пройдут с 31 октября по 6 ноября, зимние - с 26 декабря по 8 января, а весенние - с 23 по 31 марта. В татарстанском министерстве ответили, что это лишь условные даты.

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