В Чувашии экс-директор молокозавода «Вурнары Завод «СОМ» приговорен к колонии

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-31T13:05:50+03:00

А его предшественник отделался условным сроком и штрафом

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Экс-директора «Вурнары Завод «СОМ» Федора Волкова и его предшественника Леонида Семенова в сокрытии денег, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве.

В 2012-2013 годах они уклонились от уплаты НДС на сумму свыше 29 млн рублей. Были использованы фиктивные документы о якобы поставках стройматериалов от фирм-однодневок.

В итоге был получен возврат за излишне уплаченный НДС - более 2,5 млн руб. По этой же схеме Волков положил себе в карман еще свыше 2,8 млн рублей.

Он также с по фиктивным документам незаконно получил субсидию - более 14,5 млн рублей.

Семенов в свою очередь скрыл деньги «Вурнары Завод «СОМ» - около 4 млн рублей, произведя расчеты с кредиторами через возглавляемые им ООО «Торговый Дом «Белоусовы» и ООО «Белоусовы».

- Суд приговорил Волкова к 5 годам колонии общего режима, а Семенова к 2,5 годам условного лишения свободы и штрафу в 100 тысяч рублей. Также были удовлетворены иски налоговой и Минсельхоза Чувашии к Волкову о взыскании с него 40 млн рублей, - сообщают в СУ СКР Чувашии.