С начала 2018 года производство в Набережных Челнах выросло более чем на 26%

СЕГОДНЯ 12:51 2018-10-31T12:51:36+03:00

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В Набережных Челнах подвели итоги социально-экономического развития города за 9 месяцев этого года. Так, с января по сентябрь производство здесь выросло на 26,3%. А индекс промышленного производства, в свою очередь, достиг 7,6%.

За это время крупные и средние предприятия Набережных Челнов успели передать перевозчикам товары собственного производства на сумму 241 миллиард рублей. Это, словом, на 50 миллиардов больше, чем за прошлый отчетный период.

Также стало известно, что застройщики города сдали порядка 176 тысяч квадратных метров жилья.

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