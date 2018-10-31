В Волгоградской области в ДТП погиб житель Татарстана

СЕГОДНЯ 13:34 2018-10-31T13:35:24+03:00

"Газель", в которой он находился, сначала опрокинулась, а потом столкнулась с другой "Газелью"

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Утром во вторник, 30 октября, на 208 километре автодороги "Иловатка - Николаевск" в Волгоградской области произошло ДТП с участием двух грузовых "Газелей".

По версии ГИБДД, 55-летний житель Кировской области по неизвестным причинам не справился с управление и опрокинул свой автомобиль на полосу встречного движения. В свою очередь, водитель другой "Газели" не ожидал такого поворота событий и не успел вовремя затормозить.

В результате столкновения на месте скончался не только водитель первого автомобиля, но и его 62-летний пассажир из Татарстана. Водитель другой машины получил множественные травмы.

- По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает МВД России по Волгоградской области.

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