В Чебоксарах разыскивают парня, который ударил пенсионера возле магазина

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-31T14:04:32+03:00

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В воскресенье, 28 октября, возле магазина на Эгерском бульваре в Чебоксарах нетрезвый парень ударил по лицу пенсионера и скрылся. Его запечатлели камеры видеонаблюдения, установленные на здании.

По словам пострадавшего, он ждал супругу, которая зашла купить продуктов. В какой-то момент к нему подошел мужчина и без особых причин ударил его. После злоумышленник скрылся. Сейчас его пытаются найти сотрудники МВД и просто неравнодушные горожане.

На вид парню не больше 25 лет, он имеет худощавое телосложение и рост около 180 сантиметров. В момент инцидента он был одет в темную вязаную шапку, куртку синего цвета, темные штаны и такого же цвета кроссовки.

Сотрудники МВД просят каждого, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о личности или местонахождении мужчины звонить по телефонам (8352) 53-14-20, 53-09-02 или 102.

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