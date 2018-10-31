Казанский университет попал в список 150 лучших вузов планеты

СЕГОДНЯ 12:31 2018-10-31T12:31:38+03:00

Он разместился на 133 строчке в предметном рейтинге "Науки о космосе"

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По сравнению с прошлым годом КФУ поднялся на 165 позиций в мировом рейтинге университетов и впервые оказался в числе 150 лучших вузов. Теперь в предметном рейтинге "Науки о космосе" U.S. News Best Global Universities казанский университет находится на 133 месте из 199. Он разместился между австралийским университетом Маккуори в пригороде Сиднея и мадридским университетом Комплутенсе в Испании.

Из российских вузов в списки лучших вошли 14. В общем данный рейтинг охватывает 1 250 высших учебных заведений из 74 стран мира.

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