2018-10-31T12:02:04+03:00
Общество

По популярности у туристов на ноябрьские праздники Казань уступила только Москве и Санкт-Петербургу

Столица Татарстана опередила многие города России, заняв третье место
Владимир КРУПСКИЙ
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В Казань в среднем приезжают на 3,5 ночи.В Казань в среднем приезжают на 3,5 ночи.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
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Казань продолжает попадать в самые разные туристические рейтинги. На сей раз, столица Татарстана была признана одним из самых популярных городов России для отдыха на ноябрьские праздники. Казань заняла итоговое третье место, пропустив вперед лишь Санкт-Петербург и Москву.

По данным российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru, туристы бронируют семейные поездки в Казань на ноябрьские праздники в среднем на 3,5 ночи и тратят на жилье до 2 тысяч рублей в сутки.

Кроме Санкт-Петербурга, Москвы и Казани в пятерку самых популярных городов попали также Петрозаводск и Краснодар. Что касается курортных направлений, то первую тройку составили Сочи, Ялта и Кисловодск

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