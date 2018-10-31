2018-10-31T11:11:05+03:00
Общество

В Татарстане открыли памятник в знак уважения к матерям

Скульптуру установили в парке Материнской славы села Базарные Матаки Алькеевского района республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане установили памятник Матери. Он разместился в парке Материнской славы, который находится в селе Базарные Матаки Алькеевского района республики. Скульптура представляет собой фигуру женщины, которая одной рукой обнимает ребенка, а на ладони другой руки держит голубя - символ мира.

На официальной церемонии открытия выступили местные вокальные и хореографические коллективы. Помимо это торжественную речь произнес глава исполкома Алькеевского района. Ильнур Юсупов выразил надежду на то, что Материнский парк всегда будет полон детей.

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