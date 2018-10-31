В Татарстане открыли памятник в знак уважения к матерям

СЕГОДНЯ 11:10 2018-10-31T11:11:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Татарстане установили памятник Матери. Он разместился в парке Материнской славы, который находится в селе Базарные Матаки Алькеевского района республики. Скульптура представляет собой фигуру женщины, которая одной рукой обнимает ребенка, а на ладони другой руки держит голубя - символ мира.

На официальной церемонии открытия выступили местные вокальные и хореографические коллективы. Помимо это торжественную речь произнес глава исполкома Алькеевского района. Ильнур Юсупов выразил надежду на то, что Материнский парк всегда будет полон детей.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»