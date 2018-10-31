2018-10-31T11:58:08+03:00
Общество

Два района Казани 1 ноября останутся без света

В частности, электричества не будет в трех поселках столицы Татарстана
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Причина - плановый ремонт электрооборудования.Причина - плановый ремонт электрооборудования.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:

В первый день ноября в Казани вновь произойдет отключение электричества. Так, с 9.00 до 17.00 электричества не будет в жилых домах Приволжского района, расположенных по адресам: ул. Кул Гали, 5, 7, 7а, 20, и ул. Юлиуса Фучика, 103, 101. С 13.00 до 17.00 свет отключат в домах №9, 15а, 17 по улице Камая.

Также с 9.00 до 18.00 планируется отключение света в домах Советского района, расположенных по адресам: ул. 2-я Азинская, 35 и ул. Академика Губкина, 52а, 52б.

В это же время произойдет свет погаснет в поселке Константиновка по адресам: ул. Заречная, 1а, 3б, ул. Интернациональная, 5а, 9в, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 43а, ул. Солнечная, 21.

Также без электричества останутся жители частного сектора поселка Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьлэре, Лучистая, Пейзажная, и поселка Радужный по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2018 года производство в Набережных Челнах выросло более чем на 26%
Казанский университет попал в список 150 лучших вузов планеты
В Казани во время ссоры супругов загорелась мебель
По популярности у туристов на ноябрьские праздники Казань уступила только Москве и Санкт-Петербургу
В Татарстане открыли памятник в знак уважения к матерям
В Чебоксарах в результате пожара в заброшенном доме погиб мужчина
Бывший полузащитник "Рубина" может стать одноклубником Неймара
Из казанского аэропорта можно улететь в Краснодар два раза в неделю
В Казани из-за водителя-нарушителя пострадали два человека, в том числе ребенок
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин"
В Казани "Лада Калина" сбила школьника на "зебре"
Казанский отель получил гран-при Всероссийского конкурса как лучшая площадка для проведения туристического события
В Чебоксарах авиадебошира отправили под арест на двое суток
В Татарстане таможенники изъяли шпионскую авторучку-регистратор
Жителя Чувашии, насмерть забившего знакомого черенком от лопаты, приговорен к 9,5 годам колонии
Житель Набережных Челнов обложил сумку фольгой и вынес в ней из магазина 7 женских свитеров
1 ноября в Казани в кранах горожан может появиться зеленая вода
В Чувашии экс-директора республиканского центра для бездомных будут судить по 4 уголовным статьям
31 октября в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Мира и Автозаводский
В Чебоксарах водитель "Приоры" без автомобильных прав врезался в ограждение кладбища