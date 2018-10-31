Два района Казани 1 ноября останутся без света

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-31T11:58:08+03:00

В частности, электричества не будет в трех поселках столицы Татарстана

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В первый день ноября в Казани вновь произойдет отключение электричества. Так, с 9.00 до 17.00 электричества не будет в жилых домах Приволжского района, расположенных по адресам: ул. Кул Гали, 5, 7, 7а, 20, и ул. Юлиуса Фучика, 103, 101. С 13.00 до 17.00 свет отключат в домах №9, 15а, 17 по улице Камая.

Также с 9.00 до 18.00 планируется отключение света в домах Советского района, расположенных по адресам: ул. 2-я Азинская, 35 и ул. Академика Губкина, 52а, 52б.

В это же время произойдет свет погаснет в поселке Константиновка по адресам: ул. Заречная, 1а, 3б, ул. Интернациональная, 5а, 9в, 11, 11а, 12, 13, 13а, 13б, 13в, 14, 15, 16, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 43а, ул. Солнечная, 21.

Также без электричества останутся жители частного сектора поселка Лесная Поляна по улицам Изгелек, Казан яшьлэре, Лучистая, Пейзажная, и поселка Радужный по улицам Загоскина, Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.