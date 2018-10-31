2018-10-31T10:51:43+03:00
Происшествия

В Чебоксарах в результате пожара в заброшенном доме погиб мужчина

В тот же день в городе вспыхнула бесхозная квартира на улице Хузангая
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Со слов соседей пустующий дом некоторое время назад занял местный бездомный жительСо слов соседей пустующий дом некоторое время назад занял местный бездомный житель
Изменить размер текста:

В минувший понедельник на улице 1-й Якимовский овраг Калининского района Чебоксар сгорел заброшенный дом. Пожар вспыхнул в 7 часов утра. Несмотря на то, что возгорание удалось ликвидировать оперативно, в огне все-таки погиб человек.

Личность мужчины еще предстоит определить. Со слов соседей пустующий дом некоторое время назад занял местный бездомный житель. Вероятнее всего, именно он и стал жертвой пожара.

Спустя несколько часов, в 14.30 пожар возник в другом заброшенном помещении - квартире в доме №21 по улице Хузангая. Там вспыхнул балкон.

По мнению сотрудников МЧС, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарету, которую оставили подростки. Молодые люди часто проникали в квартиру через разбитое окно, так как она находилась на первом этаже.

Во втором пожаре никто не пострадал.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала 2018 года производство в Набережных Челнах выросло более чем на 26%
Казанский университет попал в список 150 лучших вузов планеты
В Казани во время ссоры супругов загорелась мебель
Два района Казани 1 ноября останутся без света
По популярности у туристов на ноябрьские праздники Казань уступила только Москве и Санкт-Петербургу
В Татарстане открыли памятник в знак уважения к матерям
Бывший полузащитник "Рубина" может стать одноклубником Неймара
Из казанского аэропорта можно улететь в Краснодар два раза в неделю
В Казани из-за водителя-нарушителя пострадали два человека, в том числе ребенок
В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин"
В Казани "Лада Калина" сбила школьника на "зебре"
Казанский отель получил гран-при Всероссийского конкурса как лучшая площадка для проведения туристического события
В Чебоксарах авиадебошира отправили под арест на двое суток
В Татарстане таможенники изъяли шпионскую авторучку-регистратор
Жителя Чувашии, насмерть забившего знакомого черенком от лопаты, приговорен к 9,5 годам колонии
Житель Набережных Челнов обложил сумку фольгой и вынес в ней из магазина 7 женских свитеров
1 ноября в Казани в кранах горожан может появиться зеленая вода
В Чувашии экс-директора республиканского центра для бездомных будут судить по 4 уголовным статьям
31 октября в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Мира и Автозаводский
В Чебоксарах водитель "Приоры" без автомобильных прав врезался в ограждение кладбища