В Чебоксарах в результате пожара в заброшенном доме погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:51 2018-10-31T10:51:43+03:00

Со слов соседей пустующий дом некоторое время назад занял местный бездомный житель

В тот же день в городе вспыхнула бесхозная квартира на улице Хузангая

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В минувший понедельник на улице 1-й Якимовский овраг Калининского района Чебоксар сгорел заброшенный дом. Пожар вспыхнул в 7 часов утра. Несмотря на то, что возгорание удалось ликвидировать оперативно, в огне все-таки погиб человек.

Личность мужчины еще предстоит определить. Со слов соседей пустующий дом некоторое время назад занял местный бездомный житель. Вероятнее всего, именно он и стал жертвой пожара.

Спустя несколько часов, в 14.30 пожар возник в другом заброшенном помещении - квартире в доме №21 по улице Хузангая. Там вспыхнул балкон.

По мнению сотрудников МЧС, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарету, которую оставили подростки. Молодые люди часто проникали в квартиру через разбитое окно, так как она находилась на первом этаже.

Во втором пожаре никто не пострадал.

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