2018-10-31T10:36:17+03:00
Спорт

Бывший полузащитник "Рубина" может стать одноклубником Неймара

Ян Мвила интересен одному из богатейших клубов мира - ПСЖ
Владимир КРУПСКИЙ
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На счету Мвила более 60 игр за "Рубин".На счету Мвила более 60 игр за "Рубин".Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Полузащитник Ян Мвила, который еще в прошлом году выходил на поле в составе казанского "Рубина", может сделать солидный шаг в карьере. По данным французских СМИ, 28-летним полузащитником интересуется один из грандов европейского футбола - парижский ПСЖ.

Как сообщает Le10sport.com, богатейший французский клуб намерен усилить опорную зону. Кандидатов на эту позицию хватает. Один из них как раз Мвила. В пользу бывшего игрока "Рубина" говорит его невысокая трансферная стоимость. Так что шансы Мвила стать одноклубником Неймара довольно высоки.

Напомним, что Мвила перебрался в казанский "Рубин" из французского "Ренна" еще зимой 2013-го. Сразу заиграть в клубе из Татарстана он не сумел. Были аренды в итальянский "Интер" и английский "Сандерленд". В 2016 году Мвила вернулся в "Рубин" и стал основным игроком, сперва у Хави Грасии, а затем и у Курбана Бердыева. Впрочем, из-за финансовых проблем казанского клуба в январе полузащитник перебрался во французский "Сент-Этьен".

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