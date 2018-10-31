Из казанского аэропорта можно улететь в Краснодар два раза в неделю
С 28 октября в международном аэропорту Казани появилось зимнее расписание. С 30 октября начались регулярные рейсы в Казань из аэропорта Краснодар.
Направление между столицами Кубани и Татарстана обслуживается дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Из Краснодара вылет по расписанию в 16.50, в столицу Татарстана самолет прибывает в 19.00. Вылет в обратном направлении в 19.55, прибытие в Краснодар в 22.10.
Перелеты из Ростова-на-Дону в Казань вошли в расписание двух городов с апреля, теперь появился и маршрут в Краснодар.
Теперь татарстанцы могут воспользоваться перелетом на Юг России на комфортабельных воздушных судах SukhoiSuperjet 100.
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