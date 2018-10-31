2018-10-31T09:44:07+03:00
Происшествия

В Казани из-за водителя-нарушителя пострадали два человека, в том числе ребенок

Авария произошла в Советском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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После аварии мальчика госпитализировалиПосле аварии мальчика госпитализировалиФото: Из материалов пресс-службы
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Авария с участием двух автомобилей произошла во вторник, 30 октября, в 14.50 в Советском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 28-летний водитель иномарки "Хёндэ Солярис" грубо нарушил правила дорожного движения: он не уступил дорогу автомобилю "Опель Корса", который следовал прямо по главной. В итоге произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель получила сотрясение головного мозга, ее девятилетний пассажир - закрытую травму живота, госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

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