В Казани пройдет предпремьерный показ фильма "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин"

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-31T09:21:24+03:00

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Новый фантастический комедийный фильм ужасов режиссёра Эри Сэндела, сценарий к которому написал Роб Либер, выходит на российские экраны уже 1 ноября. Но казанцы смогут увидеть его на сутки раньше официальной премьеры.

Действие фильма происходит в городке Уорденклифф в ночь на Хеллоуин. Два мальчика, Сонни и Сэм, находят рукопись под названием «Беспокойный Хеллоуин» в заброшенном доме, который ранее принадлежал Р. Л. Стайну. Когда они открывают её, из неё вырывается Слэппи, который хочет создать свою собственную семью при помощи его хеллоуинских чудовищ. И теперь Сонни и Сэм вместе с сестрой Сонни, Сарой, должны постараться для того, чтобы помешать затее Слэппи до того, как всё будет потеряно.