2018-10-31T09:04:26+03:00
Происшествия

В Казани "Лада Калина" сбила школьника на "зебре"

Пострадавший получил травмы
Лика ИСАЕВА
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Ребенка сбили на "зебре"Ребенка сбили на "зебре"Фото: Из материалов пресс-службы
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Наезд на восьмилетнего школьника произошел в 12.35 во вторник, 30 октября, у дома №28а по улице Батыршина в столице Татарстана. Там 54-летний водитель отечественной "Лады Калины" грубо нарушил правила дорожного движения и сбил ребенка, переходящего дорогу по "зебре".

- В результате ДТП ребенок получил ушибы головы, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 204 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода, столкновение автотранспорта и падение пассажира. В результате ДТП четыре участника ДТП – ребенок-пешеход, два пассажира и водитель - получили различные травмы.

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