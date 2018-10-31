Казанский отель получил гран-при Всероссийского конкурса как лучшая площадка для проведения туристического события

СЕГОДНЯ 08:40 2018-10-31T08:41:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Нижнем Новгороде подвели итоги Всероссийского конкурса в области событийного туризма «Russian Event Awards». Отель из Казани - «Казанская Ривьера», стал абсолютным победителем в номинации «Лучшая площадка для проведения туристического события», получив гран-при.

Конкуренцию составили 578 проектов из 60 регионов страны. Чтобы попасть в финал, необходимо было победить в региональном туре конкурса. В итоге в финал премии вышли 22 татарстанских проекта.

«Казанская Ривьера» второй раз принимает участие в премии и второй раз становится победителем, подтверждая статус одной из самых успешных и популярных компаний на российском рынке.

Национальная премия в области событийного туризма «Russian Event Awards» учреждена в 2012 при поддержке Федерального агентства по туризму РФ. Организаторами мероприятия выступили департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода и ФРОС Region PR.