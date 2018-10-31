В Чебоксарах авиадебошира отправили под арест на двое суток

СЕГОДНЯ 07:54 2018-10-31T07:55:24+03:00

Для воздушной гавани это первый случай

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Чебоксарец Григорьев 20 сентября очень радовался тому, что отправляется в отпуск. Свою радость он подкрепил перед полетом алкоголем, и начал делиться этой радостью с пассажирами авиарейса "Чебоксары-Сочи", когда лайнер стоял на взлетной полосе.

Пассажиры и экипаж судна этого восторга не разделил, и пьяного мужчину попросили покинуть борт. Он категорически отказался, не послушал и прибывших на борт самолета сотрудников транспортной полиции. Не только не ушел, но и начал активно, насколько позволяли его силы, сопротивляться. Не получилось, ему пришлось сойти с самолета в наручниках.

Административное дело передали в суд по статье "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей".

Во время суда Григорьев свою вину признал, раскаялся в содеянном. Суд отправил его под административный арест на двое суток, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда Чебоксар.

Для Чебоксар это первый случай авиадебоширства на борту самолета.