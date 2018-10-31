2018-10-31T12:09:39+03:00
Происшествия

В Казани во время ссоры супругов загорелась мебель

Соседи уверены, что причиной пожара послужил именно скандал
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Ночью в многоэтажном жилом доме на улице Ленская произошел пожар. Увидев как дым заполняет подъезд, жильцы вызвали спасателей. Проникнув в квартиру, в которой происходило возгорания, пожарные увидели двух людей, которые самостоятельно пытались тушить полыхающую мебель.

В огне было несколько квадратных метров жилого пространства, спасатели, решили, что причиной пожара могло быть замыкание в электропроводке. Но соседи поспешили опровергнуть эту версию, и рассказали, что перед возгоранием из квартиры доносись мужские и женские крики.

Подтверждением тому, что пожар начался во время домашней ссоры была разбитая посуда и порванные денежные купюры, разбросанные около входной двери.

Соседи уверены, что кто-то из участников ссоры осознанно поджег мебель. Сейчас с жильцами этой квартиры предстоит поработать участковому.

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