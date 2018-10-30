В Набережных Челнах уже 18 дней не могут найти 21-летнюю горожанку

СЕГОДНЯ 18:14 2018-10-30T18:14:47+03:00

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В Набережных Челнах волонтеры и родственники уже 18 дней ведут активные поиски 21-летней Марины Большаковой. Она пропала, а дома ее остались ждать мать и двухлетняя дочь.

Перед тем как Марина перестала отвечать на звонки близких, ее видели в одном из ночных клубов города. Камеры наблюдения, имеющиеся в заведении, помогли волонтерам восстановить картину того вечера.

На записях видно, что Марина знакомиться с двумя молодыми парнями, садится с ними в машину белого цвета марки "Киа Рио" и уезжает. После этого, на связь она уже не выходила.

- Марина! Вспомни, пожалуйста, о своей любимой Миланочке. Тебя очень ждет твоя мама, бабушка и малышка дочь, - просят добровольцы поиско-спасательного отряда «Челны Поиск Василиса»

Известно, что в Набережные Челны девушка переехала не так давно из Вятских Полян. Здесь она планировала заработать денег.

Всех тех, кто имеет сведения о местонахождении Марины Большаковой волонтеры просят позвонить по телефону: 89274658002

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