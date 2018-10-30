4, 5 и 6 ноября в Казани общественный транспорт будет работать по графику выходного дня

СЕГОДНЯ 17:15 2018-10-30T17:15:55+03:00

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В грядущие ноябрьские праздники в столице Татарстана общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. При этом также не стоит забывать, что из-за массовых мероприятий в городе на время перекроют ряд улиц.

Так, с 10.00 до 13.00 4 ноября в связи с проведением крестного хода от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви приостановят движение автобусы №№22, 28, 28а, 89, следующие по улицам Кремлевская, Батурина и Большая Красная.

Напомним, согласно производственному календарю казанцы будут отдыхать 4 дня – с 3 по 6 ноября. На праздничные дни, ко Дню народного единства 4 ноября и к 26-летию принятия Конституции Татарстана которое приходится на 6 ноября, в Казани подготовлена обширная программа.

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