Житель Набережных Челнов обложил сумку фольгой и вынес в ней из магазина 7 женских свитеров

СЕГОДНЯ 19:37 2018-10-30T19:37:26+03:00

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В Набережных Челнах состоялся суд над местным жителем, которого признали виновным в краже из городского магазина одежды на 8,9 тысяч рублей.

Инцидент прозошел 7 сентября. Мужчина заранее продумал свои действия и обренул сумку фольгой, зная, что она поможет обмануть датчики антикражных рамок. После этого он отправился в один из местных торговых центров, где выбрал магазин-жертву. Зайдя в него, он взял с полки 7 женских свитеров, положил их в сумку и спокойно покинул помещение.

План его, правда, оказался не таким идеальным, каким он его себе, наверное, представлял. Мужчина был задержан меньше чем через сутки. Сотрудникам полиции помогли записи с видеокамер в магазине. В отношении несуна было возбуждено уголовное дело за кражу.

В итоге по приговору суда ближайшие 8 месяцев мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима.