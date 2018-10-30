В Казани до 23 ноября перекроют проезд от улицы Песочная до Сухорецкого кладбища

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-30T16:53:56+03:00

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Согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе до 23 ноября перекроют проезд для транспорта от улицы Песочная до Сухорецкого кладбища. Там идут работы по ремонту проезжей части, установке техники и устройству тротуаров.

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