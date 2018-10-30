1 ноября в Казани в кранах горожан может появиться зеленая вода

СЕГОДНЯ 19:24 2018-10-30T19:24:10+03:00

При обнаружении зеленой воды в кранах просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Коммунальщики введут краситель, чтобы отследить утечки из тепловодов в другие сети

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В столице Татарстана в этот четверг в трубы, идущие от котельных «Савиново» и «Азино», введут зеленый краситель Уранин-А. коммунальщики сделают это, чтобы выяснить не попадает ли теплая вода, предназначенная для батарей в краны горожан.

Поэтому жителей Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении зеленой воды в кранах просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95.

Напомним, что 30 и 31 октября краситель введут также на Казанской ТЭЦ-2 и Казанской ТЭЦ-1

СПРАВКА

Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.

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