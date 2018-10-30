1 ноября в Казани в кранах горожан может появиться зеленая вода
В столице Татарстана в этот четверг в трубы, идущие от котельных «Савиново» и «Азино», введут зеленый краситель Уранин-А. коммунальщики сделают это, чтобы выяснить не попадает ли теплая вода, предназначенная для батарей в краны горожан.
Поэтому жителей Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани при обнаружении зеленой воды в кранах просят сообщать в диспетчерскую службу по телефону: (843) 291-87-95.
Напомним, что 30 и 31 октября краситель введут также на Казанской ТЭЦ-2 и Казанской ТЭЦ-1
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Уранин-А допущен к применению в системах теплоснабжения и разрешен Роспотребнадзором в качестве окрашивающего индикатора утечки, безвредного для здоровья людей и окружающей среды.
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