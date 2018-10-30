Жителя Чувашии, насмерть забившего знакомого черенком от лопаты, приговорен к 9,5 годам колонии

СЕГОДНЯ 19:52 2018-10-30T19:52:03+03:00

Перед тем как поссориться с потерпевшим мужчина выпивал с ним

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38-летнего жителя села Абашево Чебоксарского района признали виновным в гибели его приятеля.

Вечером 25 мая этого года деревне Клычево Чебоксарского района выпивал со знакомым в его доме. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе которой осужденный схватил черенок от лопаты и жестоко забил им оппонента насмерть, нанеся не менее 13 ударов по голове и телу. От чего потерпевший вскоре скончался.

- В итоге суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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