Жителя Чувашии, насмерть забившего знакомого черенком от лопаты, приговорен к 9,5 годам колонии
38-летнего жителя села Абашево Чебоксарского района признали виновным в гибели его приятеля.
Вечером 25 мая этого года деревне Клычево Чебоксарского района выпивал со знакомым в его доме. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе которой осужденный схватил черенок от лопаты и жестоко забил им оппонента насмерть, нанеся не менее 13 ударов по голове и телу. От чего потерпевший вскоре скончался.
- В итоге суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщают в следственном комитете Чувашии. - Приговор суда еще не вступил в законную силу.
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