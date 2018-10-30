СЕГОДНЯ 20:03 2018-10-30T20:04:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Необычная посылка вызвала профессиональный интерес у сотрудников Казанского почтового таможенного поста. В ходе контроля международных отправлений они выявили бандероль, в которой был футляр с шариковой авторучкой. В ней был разъем для микро-USB, упаковка с кабелем-USB и инструкцией по использованию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/675674" frameborder="0"></iframe> В Татарстане таможенники изъяли шпионскую авторучку-регистратор.

Авторучку вместе с футляром и содержимым отправили на экспертизу, и она подтвердила подозрения таможенников - этот предмет является видеорегистратором, закамуфлированным под авторучку. Он относится к категории специальных технических средств для негласного получения информации.

Так, что получателя посылки ждет неприятный сюрприз - возбуждение уголовного дела по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»