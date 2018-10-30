В Татарстане таможенники изъяли шпионскую авторучку-регистратор
Необычная посылка вызвала профессиональный интерес у сотрудников Казанского почтового таможенного поста. В ходе контроля международных отправлений они выявили бандероль, в которой был футляр с шариковой авторучкой. В ней был разъем для микро-USB, упаковка с кабелем-USB и инструкцией по использованию.
В Татарстане таможенники изъяли шпионскую авторучку-регистратор.
Авторучку вместе с футляром и содержимым отправили на экспертизу, и она подтвердила подозрения таможенников - этот предмет является видеорегистратором, закамуфлированным под авторучку. Он относится к категории специальных технических средств для негласного получения информации.
Так, что получателя посылки ждет неприятный сюрприз - возбуждение уголовного дела по статье «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
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