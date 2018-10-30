В Чебоксарах водитель "Приоры" без автомобильных прав врезался в ограждение кладбища

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-30T18:49:53+03:00

Мужчина, а также его пассажирка получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии

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В Чебоксарах золотистая "Приора" на большой скорость врезалась в металлическое ограждение кладбища. Инцидент произошел 30 октября, в 5.10 часов утра на третьем километре Алатырского шоссе.

В результате аварии в тяжелом состоянии были госпитализированы 29-летний водитель и его 27-летняя пассажирка. Позже сотрудники ГИБДД выяснили, что молодой человек проживал в Нижегородской области и ранее был лишен права управлять транспортным средством. Помимо этого, номера у той самой "Приоры" были поддельные, и он не был застрахован.

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