В Чебоксарах водитель "Приоры" без автомобильных прав врезался в ограждение кладбища
В Чебоксарах золотистая "Приора" на большой скорость врезалась в металлическое ограждение кладбища. Инцидент произошел 30 октября, в 5.10 часов утра на третьем километре Алатырского шоссе.
В результате аварии в тяжелом состоянии были госпитализированы 29-летний водитель и его 27-летняя пассажирка. Позже сотрудники ГИБДД выяснили, что молодой человек проживал в Нижегородской области и ранее был лишен права управлять транспортным средством. Помимо этого, номера у той самой "Приоры" были поддельные, и он не был застрахован.
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