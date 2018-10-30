В Чувашии задержан подозреваемый в изнасиловании девушки

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-30T17:50:51+03:00

Парень угрожал своей жертве ножом, который она смогла потом стащить

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26-летнего жителя Шумерлинского района обвиняют в изнасиловании с угрозой убийством.

Так, по версии следствия, вечером 24 октября в одном из сел Порецкого района пьяный парень, угрожая ножом, изнасиловал 18-летнюю девушку. При этом потерпевшей в один из моментов удалось вытащить тот самый нож из куртки напавшего и выбросить на месте преступления. Насильник же после всего поспешил скрыться.

Но в кратчайшие сроки подозреваемый был задержан правоохранителями.

- В ходе осмотра места происшествия нож был обнаружен и изъят, он признан вещественным доказательством по уголовному делу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Обвиняемый по решению суда заключен под стражу. Расследование продолжается, - сообщают в следственном комитете Чувашии.

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