2018-10-30T19:15:03+03:00
Происшествия

В Чувашии экс-директора республиканского центра для бездомных будут судить по 4 уголовным статьям

Утверждается, что среди прочего мужчина запугивал подчиненных ради денег и стащил к себе домой с работы телевизор
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Получение взятки, превышение должностных полномочий, злоупотребление ими и присвоение – во всем этом обвиняют экс-директора Республиканского центра социальной адаптации бездомных.

По версии следствия, в 2015-2017 годах в Чебоксарах мужчина постоянно запугивал подчиненных увольнением, чтобы те давали ему взятки из своей зарплаты и матпомощи. Только по этой схеме он получил более 200 тысяч рублей.

Также он брал деньги и с других работников. Которые за это могли приходить лишь в определенные дни. Так, директор положил себе в карман более 400 тысяч рублей.

Брал он «мимо кассы» по 2 тысячи рублей с женщины проживающей в Центре и получающей все социальные услуги. Также мужчина с работы унес к себе домой и телевизор.

- По данному делу потерпевшими признаны 11 человек. Мужчина заключен под стражу. Также под арестом и его имущество, в том числе автомобиль Volkswagen Polo и земельный участок в Севастополе, - сообщают в СУ СКР Чувашии. – Расследование завершено, все материалы переданы в суд.

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