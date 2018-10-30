В Набережных Челнах появится филиал республиканского клинического онкодиспансера

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-30T16:39:17+03:00

Таким образом, жители города и ближайших районов смогут проходить диагностику и лечение без выезда в Казань

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В Набережных Челнах планируют развивать взрослую онкологическую службу. В городе должен появиться филиал республиканского клинического онкологического диспансера. Все это делается для комфорта жителей Набережных Челнов, Альметьевска и прилегающих к ним районов, которые смогут проходить диагностику и лечение, не выезжая для этого в Казань.

Известно, что диспансер будет построен либо на средства с софинансирования, либо на деньги из республиканского бюджета.

Во время брифинга министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков также отметил, что в Казани на базе детской республиканской клинической больницы планируют строительство центра детской онкологии, гематологии и хирургии на 100 мест. На данный момент в республике помощь требуется 8,2 тысячам детей с новообразованиями.

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