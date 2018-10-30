С 1 ноября в Казани закрываются шесть автобусных маршрутов

СЕГОДНЯ 15:29 2018-10-30T15:29:23+03:00

В этот четверг они прекратят свою работу.

Все они сезонные и действуют только в летнее время

Изменить размер текста: A A

Сезонные автобусные маршруты, которые действуют только в летнее время, в столице Татарстана решили закрыть с 1 ноября.

Так, уже в этот четверг свою работу прекратят такие маршруты: №39 «Ветеринарная академия – ж.м.станции Дербышки», №41 «39 квартал – СО «Крутушка», №92 «КДК им.Ленина – Дальние сады», №101 «Ул.Горьковское шоссе – СО «Текстильщик», №109 «Кафе «Полет» – Новое Шигалеево», №111 «Станция метро пр.Победы – «Жиркомбинат».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани автобус №62 изменит свой маршрут и будет ходить до Осиново. Это произойдет уже на следующей неделе (подробности)

С этого четверга в Казани заработают новые платные парковки (подробности)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»