2018-10-30T15:29:23+03:00
Общество

С 1 ноября в Казани закрываются шесть автобусных маршрутов

Все они сезонные и действуют только в летнее время
Олег ЛУГОВОЙ
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В этот четверг они прекратят свою работу.В этот четверг они прекратят свою работу.
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Сезонные автобусные маршруты, которые действуют только в летнее время, в столице Татарстана решили закрыть с 1 ноября.

Так, уже в этот четверг свою работу прекратят такие маршруты: №39 «Ветеринарная академия – ж.м.станции Дербышки», №41 «39 квартал – СО «Крутушка», №92 «КДК им.Ленина – Дальние сады», №101 «Ул.Горьковское шоссе – СО «Текстильщик», №109 «Кафе «Полет» – Новое Шигалеево», №111 «Станция метро пр.Победы – «Жиркомбинат».

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