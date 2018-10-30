31 октября в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Мира и Автозаводский
Это связано с проведением ремонтных работ
Горожан просят руководствоваться дорожными знаками приоритета и быть осторожнееФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В среду, 31 октября, в Набережных Челнах на пересечении проспектов Мира и Автозаводский не будет работать светофор. Он будет отключен с 8.30 до 10.10 из-за проведения в это время ремонтных работ. Об этом автовладельцев заранее предупреждает администрация города.
Горожан просят руководствоваться дорожными знаками приоритета и быть осторожнее.
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