31 октября в Набережных Челнах отключат светофор на пересечении проспектов Мира и Автозаводский

СЕГОДНЯ 19:01 2018-10-30T19:02:07+03:00

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В среду, 31 октября, в Набережных Челнах на пересечении проспектов Мира и Автозаводский не будет работать светофор. Он будет отключен с 8.30 до 10.10 из-за проведения в это время ремонтных работ. Об этом автовладельцев заранее предупреждает администрация города.

Горожан просят руководствоваться дорожными знаками приоритета и быть осторожнее.

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