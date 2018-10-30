В Казани до 5 декабря продлили ограничение движения транспорта по улице Баки Урманче

СЕГОДНЯ 15:10 2018-10-30T15:10:09+03:00

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Как следует из распоряжения Исполкома Казани, в городе улица Баки Урманче останется закрытой для транспорта. Сроки ограничения движения транспорта там продлили до 5 декабря. Все из-за работ по ремонту проезжей части.

Так, до этого времени нельзя будет проехать на машине по участкам: от Оренбургского проезда до дома №6 по улице Баки Урманче и там же от дома №5 до Оренбургского проезда; от все того же дома №6 до улицы Мидхада Булатова.

Кроме того, до 30 марта следующего года из-за строительства жилого дома №10 по улице Гарифа Ахунова в районе объекта продлено частичное закрытие проезжей части по улице Баки Урманче.

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