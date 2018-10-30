В Кировском районе Казани снесут тринадцать аварийных домов

СЕГОДНЯ 15:48 2018-10-30T15:48:15+03:00

Все они были признаны аварийными еще в августе текущего года Фото: Евгения ГУСЕВА

Сделать это властей города обязали через суд

Изменить размер текста: A A

В Кировском районе Казани снесут 13 домов, которые были признаны аварийными еще в августе текущего года. Сделают это власти города из-за соответствующего решения суда, иск в который подала прокуратура.

- Сложившаяся ситуация создает угрозу антитеррористической безопасности, причинения вреда инфраструктуре муниципального образования в результате неконтролируемого обрушения несущих конструкций аварийных объектов, а также повышает риск пожаров, - считают в надзорном ведомстве.

Таким образом, в Казани снесут дома по адресам: улица Варшавская,19 корпус 1; улица Гаванская, 79; улица Колымская, 26; улица Красного Химика, 24; улица Мало-Московская, 24; улица Маршрутная, 11/6, улица Односторонка Гривки,9; улица Приволжская,108, 110, 112; улица Телецентра, 8/10, улица 40 лет Октября, 2, 4.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»