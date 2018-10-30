Казанская красавица привезла корону с конкурса «Global Model of the World-2018»

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-30T18:37:21+03:00

Девушка вошла в топ-15 и получила звание «Мисс Миротворец»

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26-летняя Гузель Шайхутдинова попала в финал конкурса «Global Model of the World 2018», который прошел в турецком городе Кемер. В течение недели красавицы боролись за главный титул.

В конкурсе участвовали представительницы 24 стран мира. Девушки демонстрировали свои фигуры, национальные костюмы, также музыкальные, поэтические и спортивные достижения. Гузель Шайхутдинова, представившая Татарстан, вошла в топ-15 и стала обладательницей титула «Miss Peacemaker 2018» (Мисс Миротворец-2018).

Гузель окончила Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого по специальности «преподаватель русского языка и литературы», а также магистратуру Юридического факультета. В модельную сферу пришла в 22 года. Была участницей конкурса красоты «Мисс Татарстан-2015» и попала в тридцатку финалисток.

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